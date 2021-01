I voti del Varese: Minaj gioie e dolori, Romeo sbaglia due volte

Il Varese pareggia 1-1 contro il Saluzzo, subendo gol nel recupero e sprecando una buona occasione per portarsi a casa altri tre punti. È un punto amaro – anche se il primo stagionale al “Franco Ossola”, segnato dalle tante occasioni sbagliate e da un finale di gara troppo attendista.

PAGELLE

SIAULYS 6: Un paio di uscite sicure non si registrano parate

POLO 6: Partita attenta ma nell’azione del gol del pareggio va troppo leggero

MAPELLI 6: La difesa del Varese non va mai in sofferenza, anche quando messa sotto pressione

PARPINEL 6,5: Altra prestazione di spessore, dimostra una sicurezza inusuale per la sua età (è un classe 2001)

NICASTRI 6: Non fa molto ma si impegna e non commette grandi errori

Petito 5,5: Una mezz’oretta composta ma un paio di palloni potrebbe gestirli meglio

GAZO 6,5: Corsa, grinta e spessore per il centrocampo del Varese. Si vede meno in impostazione ma è sempre nel posto giusto sul campo

SNIDARCIG 6: Gara di buon valore nel primo tempo; nella ripresa, quando c’è da mettersi il coltello tra i denti, fatica

Aprile 6: Dentro nel finale per rimpolpare la difesa, fa il suo

OTELE’ 6: Qualche buona accelerazione e un paio di cross interessanti. Impegna il portiere in apertura, poi non riesce più a rendersi pericoloso

Romeo 5: Ha due errori sul groppone: il gol sbagliato (vedi foto/Mattia Martegani) e il rinvio mancato in occasione del gol del Saluzzo

CAPELLI 6,5: Sempre pungente, un moto perpetuo e a segno per la seconda gara di fila. Può ancora crescere ma è uno dei migliori del Varese in questo momento

MINAJ 6: Gioie e dolori: quando mette il turbo non lo prende nessuno, ma sotto porta è una tassa. Oggi ha almeno tre occasioni importanti, nessuna delle quali trasformata in gol

BALLA 6,5: È una punta-regista. Da attaccante centrale riesce a smistare la palla per i compagni trovando sempre buone soluzioni.

Sow s.v: Pochi minuti giocati, pochissimi palloni toccati