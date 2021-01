Zona rossa: in classe solo gli alunni di infanzia, primaria e prima media

Non cambia la didattica per le scuole superiori lombarde. L’annuncio della “zona rossa” per la nostra regione sospende ogni decisione di riportare in aula gli studenti. Da lunedì, oltretutto, di nuovo didattica a distanza anche per gli alunni delle seconde e terze medie.

Nessuna novità, invece, per le scuole primarie, per l’infanzia e le prime classi delle primarie di secondo grado che saranno regolarmente in classe. È sempre obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Continuano a essere in presenza anche tutti i servizi educativi para scolastici.

Il Ministero dell’Istruzione rende noto che è possibile lo svolgimento in presenza delle prove concorsuali selettive, con un numero di candidati non superiore a 30 per ciascuna sessione o sede di prova. Saranno quindi ricalendarizzate le prove del concorso straordinario per la secondaria di I e II grado interrotte a novembre e si darà avvio gradualmente allo svolgimento delle prove delle altre procedure concorsuali.

Restano sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi a distanza.