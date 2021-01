Zona rossa o arancione, Cattaneo: “No a mistificazioni, serve trasparenza”

Sulla zona rossa o arancione l’assessore regionale all’ambiente Raffaele Cattaneo, saronnese di origine, commenta le polemiche tra Stato, ISS e Regione e difende l’operato di Palazzo Lombardia.

«Qualcuno conosce l’algoritmo che porta al calcolo dell’Rt? No, non c’è trasparenza e mi chiedo perché. Ci siamo accorti noi che qualcosa non stava funzionando – dice Cattaneo -. Sullo scambio di mail poi, altro che rettifica da parte di Regione Lombardia. Si sono mistificati i fatti, cercando di scaricare la responsabilità da parte dello Stato. È partita una campagna politica e mediatica, ci sono delle domande a cui l’ISS non ha risposto. Serve trasparenza, ma non si deve cadere nella trappola della mistificazione».

