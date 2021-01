Su Zoom per scoprire Villa Panza e giocare insieme

In occasione del periodo natalizio torna Collezione Panza Kids, la rassegna di laboratori creativi per bambini con l’obiettivo di introdurre i più piccoli all’arte contemporanea in modo accessibile e coinvolgente.

Nel corso dei pomeriggi, durante il periodo delle feste, Villa e Collezione Panza, la splendida dimora storica con la sua collezione di arte contemporanea celebre in tutto il mondo e costituita negli anni Cinquanta da Giuseppe Panza di Biumo, farà da sfondo e ispirazione a tour virtuali e ad atelier creativi a tema natalizio, utilizzando semplici materiali reperibili nelle abitazioni da riciclare creativamente.

Sabato 2 gennaio alle ore 15.00 si terrò il laboratorio “In una boule de Neige”. Insieme a Scintilla scivoleremo sull’acqua ghiacciata tra una stanza tutta bianca e un cono rovesciato dove si specchia il cielo e scopriremo una speciale opera che vede protagonisti degli animali immersi in un paesaggio innevato. La neve arricchirà il nostro elaborato che vedrà Villa Panza immergersi in un suggestivo paesaggio.

Materiali e strumenti occorrenti: 1 contenitore/barattolo di vetro con il suo coperchio (di marmellata, sott’olio, sotto aceto), rametti di abete e/o pigne artificiali, glitter bianchi o stelline bianche, acqua, foglio plastificato o altro materiale impermeabile facilmente tagliabile con la forbice per realizzare la piccola sagoma stilizzata di Villa Panza, merletto o nastro di recupero; colla a caldo, forbici.

Gli incontri sono in programma sulla piattaforma Zoom.

All’acquisto del biglietto, tramite il sito del Fai, verrà inviata una mail con il link per accedere all’incontro e i dettagli necessari per partecipare.