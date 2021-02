A La Tela di Rescaldina la storia del musicista Francesco Paolo Neglia

Un pezzo di storia di Legnano che è diventato anche pezzo di storia della musica. La vita di Francesco Paolo Neglia è la protagonista dell’incontro online organizzato da La Tela di Rescaldina mercoledì 3 febbraio. Alle 21, in diretta sulla pagina facebook dell’osteria sociale del buon essere, viene presentato il libro di Laura Fusaro “Maestro sul podio e nella vita” (Macchione Editore) che racconta la storia dello sfortunato compositore italiano che, dopo il successo in Germania, proprio a Legnano trovò un suo riscatto. L’incontro vede l’intervento dell’autrice intervistata dal giornalista Gigi Marinoni.

Francesco Paolo Neglia (1874-1932) è stato un noto direttore d’orchestra che all’inizio del Novecento trovò particolare fortuna e apprezzamento in Germania. Il suo rientro in Italia alla vigilia della Grande Guerra gli è costato una sorte di “morte bianca”. L’esperienza tedesca non fu infatti gradita dai connazionali nella sua terra natia, la Sicilia. Alla ricerca di un riscatto, si trasferì nel Nord Italia dove ebbe un incarico di maestro elementare a Vanzago, quindi l’arrivo a Legnano dove riuscì nel 1929 a fondare un liceo musicale.

Nel ripercorrere l’ultima fase dell’esistenza di questo sfortunato musicista, Laura Fusaro rievoca e documenta la ricca e multiforme attività da lui svolta in numerosi comuni dell’Alto Milanese come direttore, compositore, didatta e imprenditore musicale, nonché la rete di relazioni significative da lui intessuta in un’area della Lombardia allora in pieno decollo industriale. Fusaro, già autrice di numerosi manuali di storia antica, è titolare di cattedra all’I.I.S.S. “Giuseppe Torno” di Castano Primo, dove insegna Italiano e Storia. Già consulente didattica per la Casa editrice Loescher e collaboratrice di diversi progetti editoriali, ha pubblicato per la S.E.I. di Torino.