AbbigliamentoCertificato.com, una proposta a misura di ogni azienda per lavorare in sicurezza

Iniziativa di Cast Bolzonella, specialista di abbigliamento da lavoro e divise professionali eleganti, AbbigliamentoCertificato.com propone una selezione di abbigliamento protettivo certificato che figura nell’ambito dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). Il progetto nasce per consentire una semplificazione dell’attività d’acquisto, grazie agli strumenti di ricerca dei capi che permettono di filtrare gli articoli per codice prodotto, normativa, colore, tipologia dei capi e categoria di appartenenza.

Il portale, grazie alla professionalità di un’azienda attiva sul mercato dal 1970, assicura una consulenza qualificata. Alla base dell’offerta c’è una scrupolosa selezione dei capi, ogni prodotto è infatti soggetto a rigorosi test per la verifica delle performance tecniche. Tutte le caratteristiche dei vari articoli sono specificati nella documentazione inviata con la merce.

Il cliente viene guidato nella scelta dei capi più adatti alle esigenze dell’azienda, e viene aiutato anche in fase post vendita, per eventuali cambi taglia o riordini. La sicurezza è del resto un fattore irrinunciabile in ogni contesto lavorativo e come obiettivo richiede attenzione e indumenti di protezione antinfortunistici di alta qualità.

A ciò AbbigliamentoCertificato.com aggiunge prezzi vantaggiosi poiché la vendita avviene solo all’ingrosso.

Ma com’è composta, in dettaglio, la proposta?

Viene presentato solo abbigliamento antinfortunistico con marcatura CE, certificato come DPI di categoria I, II e III, nel rispetto delle normative europee e italiane. Tante le categorie in cui è articolata l’offerta: alta visibilità, antimpigliamento, antistatico, arco elettrico, celle frigo, ESD, ignifugo, pentavalente, saldatura, trivalente e altre ancora.

Sono disponibili svariati prodotti come pantaloni alta visibilità, t-shirt antistatiche, tute antimpigliamento, camicie trivalenti, giacche ignifughe, gilet ignifughi e antistatici, solo per citarne alcuni. Sono disponibili anche divise certificate che dispongono del marchio OEKO-TEX® Standard 100.

AbbigliamentoCertificato.com alla quantità unisce qualità e soluzioni dal design Made in Italy. Il cliente può infatti richiedere linee di abbigliamento certificato antinfortunistico realizzate a misura delle proprie esigenze, e personalizzate con il logo aziendale, il nome del dipendente o la loro mansione, così da renderle davvero uniche.

Tra i servizi troviamo inoltre spedizioni internazionali, mediante corrieri autorevoli, con consegna presso più indirizzi, a fronte di aziende che dispongono di varie sedi. Sono disponibili riordini programmati e corredi nominali confezionati per ogni dipendente.