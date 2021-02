Academy Ucimu, nove ragazzi assunti in aziende del territorio

L’Academy Ucimu, progetto pensato da Ucimu, l’Associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, per favorire e sostenere la formazione delle persone che opereranno nell’industria del settore, parte con il piede giusto.

Dopo aver sottoscritto ufficialmente l’Ats (associazione temporanea di scopo) per la costituzione dell’academy, è diventato subito operativo il primo progetto formativo che coinvolge 9 ragazzi neodiplomati assunti in contratto di apprendistato di primo livello da 6 aziende costruttrici di macchine utensili, robot e automazione, tutte associate a Ucimu e tutte appartenenti al territorio.

nella foto Barbara Colombo presidente di Ucimu

«L’auspicio è che sempre più aziende vogliano aderire al progetto così da consolidare il ruolo di Ucimu Academy – sottolinea Barbara Colombo, presidente Ucimu – come strumento utile a ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro».

Alla chiamata dell’academy hanno risposto: D’Andrea spa di Lainate, Ficep spa di Gazzada Schianno, Ghiringhelli spa di Luino, Oerlikon Group di Brugherio, Rosa Ermando spa di Rescaldina e Tecno Delta spa di Saronno.

I SOTTOSCRITTORI DELL’ATS

I soggetti che hanno sottoscritto l’Ats sono: Fondazione Ucimu, organizzazione senza scopo di lucro che, costituita nel 1993, opera come istituto per la ricerca economica e scientifica, per l’approfondimento culturale, lo sviluppo, la promozione e il sostegno delle imprese italiane costruttrici di macchine utensili e sistemi di produzione; Energheia impresa sociale, ente accreditato ai servizi alla formazione ed al lavoro presso Regione Lombardia, che si occupa, tra i vari servizi, di supportare le aziende nella ricerca del personale; Promos, centro di formazione professionale accreditato presso Regione Lombardia; Atena Impresa Sociale. A questi si aggiungono numerosi attori del mondo dell’istruzione e della formazione: Università Carlo Cattaneo – Liuc, Istituto tecnico industriale statale Giulio Riva, Istituto statale istruzione superiore Andrea Ponti, Istituto di istruzione superiore Evangelista Torricelli.

CHI PUÒ ADERIRE

L’adesione al progetto Ucimu Academy è riservata alle sole imprese associate a Ucimu e, poiché, per ragioni operative, può essere organizzata solo secondo il principio della prossimità geografica, la Fondazione Ucimu sta già pensando alla creazione di un progetto dedicato alla provincia di Milano, area che ospita numerose aziende del settore e altrettanti istituti di formazione.