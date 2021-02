ACCAM, il bilancio 2019 rinviato a una nuova seduta nel mese di marzo

Ancora un rinvio per l’approvazione del bilancio Accam che tornerà nell’ordine del giorno nella prossima assemblea di marzo. In questo periodo, avremo un nuovo (ultimo…) tentativo per avviare un progetto di salvataggio dell’azienda.

Dopo l’approvazione in consiglio comunale a Legnano di una delibera in cui è scomparsa la manifestazione di interesse di Amga finalizzata al salvataggio dell’impianto, il presidente ACCAM, Angelo Bellora, avrebbe preferito un mandato chiaro per il sindaco di Legnano: “Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, ma è difficile immaginare Accam salva senza inceneritore“, aveva dichiarato subito dopo l’approvazione della delibera.

Dopo l’assemblea odierna, con la revoca dell’ordine del giorno, appare sempre più evidente il contrasto tra Busto e Legnano, per il mancato concretizzarsi del piano di salvataggio, e toccherà anche a consulenti in diritto finanziario e fallimentare formulare proposte di risanamento e ristrutturazione.

In questo contesto, è doveroso ricordare la durissima nota con la quale le Rsu dei lavoratori dell’impianto di Borsano hanno attaccato l’amministrazione legnanese e chiesto ai Comuni soci lungimiranza e di smetterla coi tornaconti politici.