Accordo 5 Stelle-Pd a Cairate, Carcea precisa: “Ho votato No al governo Draghi”

Il giorno dopo l’annuncio di collaborazione tra M5S e Pd sul territorio (a Cairate), c’è un po’ di polemica, lato 5 Stelle. Motivo: le posizioni critiche sul nuovo governo espresse da Fausto Carcea, “volto” pentastellato a Cairate.

«In contrapposizioni con le scelte fatte per il sostegno al governo Draghi abbiamo votato No su Rousseau e non ci sentiamo più rappresentati dal Movimento 5 Stelle attuale» dice oggi Carcea. «Ma siamo 5 Stelle nella testa e nel cuore».

Negli ultimi giorni Carcea non aveva certo nascosto – in più post su Facebook – le critiche esplicite alla linea della partecipazione al governo Draghi; ribadisce oggi come sia stato un dolore in particolare l’ingresso di Forza Italia nell’esecutivo, con tre ministri che riportano proprio agli anni del berlusconismo. Del resto, il Movimento è in subbuglio a livello nazionale e anche a livello locale: settimana scorsa, a ridosso del voto di fiducia al governo, non sono stati pochi gli esponenti pentastellati locali che hanno espresso critiche sui social. Quali saranno i confini che si andranno a definire (tra chi è dento e chi è fuori dal partito), si vedrà.