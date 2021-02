Addio ad Enrico Obletter, simbolo del softball italiano

Il mondo del softball italiano piange la scomparsa del suo rappresentante più emblematico: il Covid, in pochi giorni, ha portato via Enrico Obletter, creatore, mente e cuore, del progetto che, in tre anni, ha collocato l’Italia nell’élite assoluta della “palla gialla” mondiale, con la conquista del titolo europeo e della qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo.

Nato a Sydney (Australia) nel 1959, Enrico Obletter arriva in Italia da giocatore di baseball nel 1984, in Abruzzo, portando il Chieti alla storica promozione in A2.

Da tecnico di softball ha il Parma in serie A e si è occupato della pedana di lancio azzurra per le Olimpiadi di Sydney del 2000. È il manager più vincente della storia nelle squadre di club italiane, sia in campo nazionale (9 Scudetti e 3 Coppe Italia), sia in campo europeo (5 Coppe dei Campioni), fra Macerata, Caserta e Bussolengo. A inizio 2017 arriva la chiamata alla guida della Nazionale Italiana di softball, progetto coronato nel 2019 con la vittoria in Europa e la qualificazione olimpica.

Marito della ex giocatrice e attuale tecnico della squadra di Saronno, Giovanna Palermi, lo ricorda il presidente del sodalizio saronnese Massimo Rotondo con un messaggio rivolto proprio all’allenatrice:

«Carissima Giovanna tutta la comunità del Saronno Softball piange Enrico, un grande uomo che io personalmente ho avuto il piacere di conoscere e frequentare da qualche anno. I suoi insegnamenti, i suoi aneddoti e la sua conoscenza sconfinata ci hanno reso tutti più ricchi di softball e di vita. Sono più che addolorato per la sua scomparsa così improvvisa e maledetta. Tutta la nostra comunità è pronta ad accoglierti qui a Saronno come una vera famiglia. Tutti noi piangiamo e ci stringiamo intorno a te. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace Enrico».

Sul sito della federazione italiana softball è riportata una lettera del presidente Andrea Marcon, che è rimasto in continuo contatto per gli aggiornamenti nelle ultime, drammatiche giornate e ha voluto dedicare a Enrico Obletter alcune parole di commiato: