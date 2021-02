Addio a Gianni Corsolini, grande figura del basket italiano

Se n’è andato a 87 anni Gianni Corsolini, bolognese di nascita (5 ottobre ’33), canturino d’adozione – e di esperienza sportiva – varesotto per residenza e per aderenze visto che viveva a Vedano Olona. Figura di primissimo piano della pallacanestro italiana, Corsolini è stato anche presidente di Legabasket tra il 1977 e il 1979, dopo aver ricoperto il ruolo di allenatore e di dirigente alla Pallacanestro Cantù e, per qualche tempo, a Udine.

Vivace, arguto, polemico, autore di numerosi libri, Corsolini è volto noto per gli appassionati della nostra regione anche per essere stato per moltissimo tempo l’opinionista in studio della trasmissione “Basketball” su Tele7Laghi. Tra le tante cose è stato anche per un decennio il rappresentanti dell’Unione Sindacale Allenatori Professionisti. Corsolini lascia la moglie Mara e i figli Luca, Claudia e Chiara.

Tra i primi messaggi di cordoglio, ci sono stati quelli del presidente federale Gianni Petrucci e del numero uno di Legabasket, Umberto Gandini. La redazione di Varesenews (quella sportiva, in particolare), si unisce alle condoglianze alla famiglia.