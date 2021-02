Alitalia raddoppierà dall’1 marzo i voli cargo su Tokyo, anche da Malpensa

Dal 1° marzo Alitalia Cargo raddoppierà i voli per merci tra Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Tokyo Narita.

La notizia viene anticipata dal portale specializzato AirCargoItaly, : la rotta passa a due voli settimanali, operati con B777-300ER, uno degli aerei passeggeri riadattati per ospitare merci anche in cabina, oltre a quelle “belly”, vale a dire nei pallet imbarcati nella stiva. I dettagli dei voli si possono leggere nell’articolo di AirCargoItaly.

I volo per Tokyo era stato riattivato a fine gennaio, con una partenza settimanale da Fiumicino e una da Malpensa.

Il nuovo piano industriale di Alitalia – che ha una flotta cargo di B777, A321, A320 e A319, cui si aggiunge la capacità belly degli altri velivoli – prevede di fare proprio di Malpensa l’hub cargo della compagnia. Scelta del resto quasi scontata, nella misura in cui Malpensa è il principale scalo per le merci in Italia.