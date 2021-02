Alla Pro Patria basta un rigore: Kolaj firma la vittoria sull’Olbia

Torna alla vittoria la Pro Patria dopo tre pareggi consecutivi. Un 1-0, quello inflitto all’Olbia, frutto di una partita sporca, che viene decisa da un calcio di rigore trasformato da Kolaj. È la nona vittoria in campionato per i tigrotti che balzano così al quinto posto in classifica almeno per qualche ora, aspettando le altre partite del pomeriggio. Domenica prossima, 7 febbraio, i ragazzi di Javorcic andranno in trasferta a Pistoia per chiudere al meglio questa intensa settimana e fino a questo punto assai generosa.

IL PRIMO TEMPO

La partita si apre con un’Olbia tosta e determinata, ma la prima occasione da gol è sulla testa di Parker che però non centra la porta. Poco dopo ci prova Kolaj da limite dopo una bella imbucata di Galli ma il suo tiro è deviato in angolo. Al 15’ Bertoni batte un corner trovando il colpo di testa di Gatti che costringe Tornaghi a bloccare a terra. Al 19’ lo stesso Gatti batte una punizione ma la soluzione rasoterra viene respinta L’Olbia si vede per la prima volta dalle parti di Mangano al 22’, costretto a rifugiarsi in corner dal destro a giro di Biancu.

I sardi iniziano a pressare e a trovarsi bene in mezzo al campo e quindi a produrre più occasioni. Al 35’ Ragatzu entra in area in slalom e calcia sul primo palo, dove Mangano risponde presente. Un minuto dopo è Lella a provarci, questa volta da fuori, e questa volta l’estremo difensore bustocco manda in corner. Non arrivano altre occasioni anche se la partita si accende agonisticamente negli ultimi minuti con due ammonizioni per Gatti e Pennington, una per parte.

LA RIPRESA

Il secondo tempo si apre con uno spavento per i tigrotti, dopo che Saporetti cicca un intervento e lascia spazio sulla corsia destra a Ragatzu, il quale poi va da Biancu il cui tiro da fuori è largo.

All’8’ invece la partita cambia: Pizzul imbuca per Kolaj che inseguendo il pallone entra in area e viene buttato giù da un difensore. Per l’arbitro Miele è calcio di rigore. Sul dischetto va lo stesso Kolaj che vince la sfida di nervi con l’ex Tornaghi, lo spiazza e porta in vantaggio la Pro.

L’Olbia si riversa dunque in avanti: al 10’ un cross di Emerson si trasforma in un tiro che Mangano deve deviare in angolo. I pericoli sono sempre relativi per la difesa: i sardi arrivano spesso nei pressi dell’area, ma di occasioni vere e proprie non riescono a crearne. Uno spavento arriva al 36’, con il cross di Ladinetti che ragazzi trasforma in una girata che viene respinta da Gatti. Poco dopo è Altare a colpire di testa fuori misura. L’Olbia intanto ha perso il proprio capitano, Pisano, rimasto a terra dopo un fallo di Pizzul e costretto a uscire in barella. La Pro resiste e anzi chiude i sei minuti di recupero in attacco, con un paio di occasioni che Latte Lath (subentrato al match-winner Kolaj) non riesce a concretizzare. Poco male: i tre punti restano a Busto Arsizio, per una classifica sempre più solida. E bella.

PRO PATRIA – OLBIA 1-0 (0-0) MARCATORE: Kolaj (P) su rig. all’8′ st. PRO PATRIA (3-5-2): Mangano, Gatti, Lombardoni, Saporetti; Cottarelli, Nicco, Bertoni, Galli (26′ s.t. Colombo), Pizzul (41′ s.t. Boffelli); Kolaj (26′ s.t. Latte Lath), Parker. All. Javorcic. A disp.: Mangano, Di Lernia, Compagnoni, Molinari, Le Noci, Piran, Ferri, Pisan, Castelli.

OLBIA (4-3-1-2): Tornaghi; Pisano (17′ s.t. Arboleda), Altare, Emerson, Cadili; Pennington (23′ s.t. Udoh), Giandonato, Lella (23′ s.t. Ladinetti); Biancu (38′ s.t. Marigosu); Ragatzu, Cocco. All. Canzi.

A disp.: Cabras, La Rosa, Doratiotto, Demarcus, Belloni, Secci.

ARBITRO: Gianpiero Miele di Nola (Giorgio Rinaldi di Roma 1 e Giulio Basile di Chieti. 4° uomo Gioele Iacobellis di Pisa).

NOTE. Giornata fredda e piovosa. Terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Parker, Gatti, Nicco (PPA); Pennington, Cadili, Arboleda (OLB). Calci d’angolo: 8-4. Recupero: 0′ e 6′. Gara disputata a “porte chiuse”.

CLASSIFICA: Renate 45; Como 43; Alessandria 37; Pro Vercelli 36; PRO PATRIA* 35; Juventus U23, Lecco 33; Pontedera 31; Carrarese 30; Pro Sesto, AlbinoLeffe 29; Grosseto 28; Pistoiese 25; Pergolettese, Novara, Olbia* 22; Giana Erminio 19; Piacenza 18; Livorno 17; Lucchese 16.