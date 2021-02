All’Ospedale Del Ponte attivo il servizio wi-fi gratuito per i degenti

Da oggi, giovedì 4 febbraio, all’Ospedale Pediatrico Filippo Del Ponte di Varese è attivo il servizio di connessione Wi-Fi che consente l’accesso gratuito ad Internet in gran parte del Padiglione Leonardo e Michelangelo. Per la precisione il servizio copre i piani 1, 2, 3 e 5 del Padiglione Leonardo e i piani terreno, 3, 4, e 5 del Padiglione Michelangelo.

Il servizio è rivolto in modo particolare ai degenti che potranno rivolgersi al personale di reparto per ottenere le istruzioni necessarie per l’accesso.

Durante la lunga emergenza Covid tuttora in corso, si è posto con forza il problema delle comunicazioni tra i ricoverati e il mondo esterno dal momento che le visite sono sospese e nessun familiare può accedere alle strutture ospedaliere tranne casi particolari.

Nell’ambito dello sviluppo delle nuove tecnologie e di percorsi di cura sempre più attenti al benessere anche psicologico dei pazienti, ASST Sette Laghi ha voluto dunque offrire agli utenti ricoverati la possibilità di utilizzare più agevolmente e senza costi i propri smartphone e tablet per mantenere una relazione con familiari e conoscenti durante la degenza. Nella stessa direzione va la web app Vicino@te recentemente attivata con cui i parenti a casa possono ricevere informazioni in modo facile e costante sullo stato di salute del congiunto ricoverato.