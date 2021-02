Anche Busto Arsizio ricorda Betty e Fede, i due animalisti morti in un incidente stradale

Sabato 13 febbraio alle 17 si svolgerà in piazza Santa Maria un presidio per commemorare Betty e Fede, i due attivisti dell’Enpa deceduti in un incidente stradale sulla A14 domenica scorsa mentre facevano quello che hanno sempre fatto: prendersi cura degli animali abbandonati.

Elisabetta Barbieri di Rho e Federico Tonin di Arconate erano particolarmente conosciuti e apprezzati per il loro impegno nel mondo animalista. Il mezzo era partito dalla provincia di Foggia per portare alcuni cani e gatti nel Milanese. L’incidente all’altezza di Pesaro. Un impatto violento con due mezzi pesanti. Alcuni cani sono usciti dal furgone, disperdendosi sull’autostrada. Successivamente sono stati tratti tutti in salvo. Non si sono invece salvati i due volontari e un altro animale.

Ad organizzare la commemorazione è l’associazione Casaringhio che si occupa di animali abbandonati e persone in difficoltà sul territorio del Basso Varesotto. All’iniziativa è prevista anche la presenza del sindaco Emanuele Antonelli.

Il ricordo della presidente dell’Enpa Carla Crocchi