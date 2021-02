Ancora 244 pazienti Covid negli ospedali della Sette Laghi: tra i più alti in Italia

Sono ancora 244 i pazienti covid ricoverati negli ospedali dell’ASST Sette Laghi. Un carico che colloca l’azienda varesina tra le più impegnate in Italia per l’emergenza sanitaria, nonostante siano venti in meno della scorsa settimana.

I degenti sono concentrati soprattutto al Circolo di Varese e all’Ondoli di Angera. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 12 ricoverati mentre è sono una ventina quelli assistiti con la Cpap.

Nell’ultimo weekend, è tornata affollata la “barellaia” al PS di Varese: venerdì e sabato sono stati due giorni con accessi superiori ai 100 ( sabato sono stati 113). Si tratta di persone che, in gran parte, hanno necessità di un ricovero mentre sono quasi azzerati gli accessi impropri. In questa fase di transizione, dove l’azienda deve ancora assistere un numero importante di degenti Covid e aprire a tutte le altre patologie che vanno trattate e ospedalizzate, si creano alcune criticità proprio in pronto soccorso.

Negli ultimi giorni ad Angera , con una trentina di letti dedicati Covid più, è stato chiuso un reparto per recuperare personale medico infermieristico da inserire in altri ospedali dell’azienda. Al Circolo di Varese, per esempio, sono stati aperti 33 nuovi letti chirurgici mentre a Tradate è stata riattivata la medicina “covid negativa” con circa 30 letti.

Riportare l’ospedale all’organizzazione “pre Covid” è sempre più difficoltoso che allestire l’assistenza in emergenza: occorre liberare reparti interi, sanificarli e ricostituire le equipe sanitarie divise per gestore la crescente emergenza.