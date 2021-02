Anziani convocati negli ospedali di Saronno, Busto e Gallarate per il vaccino antiCovid

Parte domani, giovedì 18 febbraio, la campagna vaccinale per gli ultraottantenni. Come indicato da Regione, i primi a essere convocati saranno i più anziani, centenari e ultra 90enni che si sono registrati al portale o hanno manifestato il consenso dal proprio medico di medicina generale o in farmacia.

Da giovedì, e per una settimana, l’Asst valle Olona ne convocherà un migliaio circa nei tre ospedali individuati come poli vaccinali.

Le sedi vaccinali individuate da questa Azienda sono:

Ospedale di Busto Arsizio – Padiglione Pozzi 2° piano

Ospedale di Gallarate – Padiglione Riabilitazione piano rialzato (entrando dall’ingresso principale il primo sulla sinistra)

Ospedale di Saronno – Ambulatorio Vaccinale Padiglione Verde 3° piano (entrando dall’ingresso principale il primo sulla destra)

Le vaccinazioni si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

La Sette Laghi concentrerà, nel giorno di esordio della fase 1ter, i prenotati al Circolo di Varese. Saranno circa 150 anziani che si sommeranno ai convocati della fase 1bis, cioè medici, infermieri e dentisti degli studi privati. Sono circa 8 le postazioni all’interno del presidio varesino.

Una volta arrivati al punto vaccinale occorrerà consegnare il consenso compilato e firmato in ogni sua parte e la scheda anamnestica debitamente redatta, mentre verrà fatta l’accettazione e il medico spiegherà esattamente cosa avviene con l’inoculazione del vaccino. È importante, inoltre, presentarsi puntualmente nel luogo ed all’ ora che verranno comunicati individualmente nelle prossime ore direttamente da Regione Lombardia tramite SMS o chiamata telefonica muniti di tessera sanitaria.