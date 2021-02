Approvata la riforma del lavoro sportivo, soddisfatti i sindacati

I sindacati di categoria Slc Cgil, Nidil Cgil, Fisascat Cisl, Felsa Cisl, Uilcom e Uiltemp, accolgono positivamente l’approvazione della riforma dello sport e del lavoro sportivo approvata dal Consiglio dei ministri.

«Una riforma che rappresenta un passo decisivo per l’estensione dei più elementari diritti del lavoro in un settore che ne era quasi completamente privo – dicono i sindacati in una nota congiunta – Si tratta di un primo passo da cui ora è necessario aprire il confronto su ulteriori miglioramenti».

In particolare i sindacati attendono lo sblocco del decreto ristori con l’erogazione delle indennità per le lavoratrici e i lavoratori del settore e la nomina del sottosegretario per proseguire il dialogo già avviato con il precedente ministro dello Sport.