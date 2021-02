Aprire un’attività ai tempi della pandemia: a Varese arriva un secondo Centro Mail Boxes Etc.

Nonostante la difficoltà del momento ci sono nuove iniziative imprenditoriali che sono riuscite a nascere e a mettersi in moto. È il caso del nuovo Centro Servizi Mail Boxes Etc. (MBE) di Viale Luigi Borri 112 a Varese, in un punto di passaggio nella cittadina lombarda non lontano dall’Università degli Studi dell’Insubria. Ad aprirlo alcuni giorni fa, scegliendo la formula del franchising MBE, la giovane Yevgeniya Biryukova con il marito Alessio Larghi.

Yevgeniya ha una laurea in Economia conseguita in Ucraina. Arrivata in Italia 13 anni fa per trovare lavoro, si è scontrata con la difficoltà di mettere a frutto i suoi studi in un impiego adatto alla sua formazione e quindi ha cominciato a lavorare come operaia in un’azienda metalmeccanica in provincia di Varese.

Già cliente di MBE e soddisfatta dei servizi di spedizioni di pacchi alla sua famiglia rimasta in Ucraina, Yevgeniya ha deciso di diventare imprenditrice per mettere in pratica i suoi studi e le sue esperienze. Nell’azienda in cui lavorava si occupava di assemblaggio e imballaggio e di elettronica. Riconoscendo l’importanza della qualità nel processo di imballaggio, ha pensato che da questa consapevolezza potesse prendere il via la sua nuova impresa con MBE per mettere nuove soluzioni operative a disposizione delle aziende di Varese.

Con lei si è unito nell’attività imprenditoriale il marito Alessio, che ha lavorato nel settore della telefonia. La sua ultima esperienza si è svolta in Svizzera dove nel 2020 ha perso il posto, dopo un taglio del personale a causa dell’emergenza pandemica. Anche per lui si realizza il sogno di diventare imprenditore, iniziando una esperienza per la prima volta in autonomia.

“Abbiamo scelto MBE per la sua grande affidabilità e la solida presenza a livello globale – spiega Yevgeniya Biryukova -. Si tratta di un settore che sta crescendo, in controtendenza, in un momento complicato per l’economia come quello attuale. Innanzitutto è stato fondamentale ascoltare la testimonianza delle persone che prima di noi avevano scelto questa strada e vedere con quanta passione hanno progressivamente sviluppato la loro attività con il supporto di MBE. Abbiamo poi seguito un percorso di formazione, guidati dalla Sede Centrale di MBE , che ci ha assistito fino all’apertura del Centro.”

Formazione è infatti la parola chiave. Data la situazione, che ha rivoluzionato tutte le procedure in essere fino allo scorso anno, MBE ha dovuto reinventare il modo di erogare i propri corsi organizzandoli da remoto. “La modalità a distanza ci ha permesso di garantire ai nostri Affiliati lo svolgimento in sicurezza della formazione in un periodo pur così complesso.” – afferma Manuela Deidda, Learning & Development Manager di MBE – “Senza sottostimare il valore della formazione in aula, che facilita l’interazione tra i partecipanti, crediamo che la riorganizzazione del corso e il suo adattamento sul canale digitale abbiano favorito molti Affiliati nel prendervi parte.”.

“È stata una grande sfida perché non è semplice pensare di poter mettere in piedi un progetto così ambizioso a distanza.” – commenta Alessio Larghi – “Con il corso online abbiamo affrontato aspetti chiave del business come i prodotti e i servizi MBE, la gestione economico-finanziaria, il marketing, gli aspetti legali e i sistemi informatici.”.

A Varese il Centro MBE di Yevgeniya e Alessio ha aperto da qualche giorno le sue porte alle aziende e ai cittadini della zona, l’entusiasmo si tocca con mano e si pensa già allo sviluppo dell’attività. I neo Imprenditori MBE aspettano professionisti e privati presso il loro Centro MBE in Via Luigi Borri 112 a Varese per presentare i nuovi servizi in grado di semplificare le loro attività quotidiane.