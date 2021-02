Arte e fantasia, tornano i laboratori online per bambini di Villa e Collezione Panza

Laboratori digitali per trascorrere un pomeriggio in famiglia all’insegna della creatività. Villa e Collezione Panza torna a proporre appuntamenti per i più piccoli: cinque incontri online in cui i piccoli partecipanti avranno l’occasione di conoscere la villa sul colle di Biumo, ma anche la sfaccettata personalità del grande collezionista milanese che ha trasformato la villa in un museo d’arte contemporanea celebre in tutto il mondo.

In programma tour virtuali, per dare ai bambini l’opportunità di abbandonarsi ad un viaggio immersivo nell’arte e creare i propri capolavori. Gli eventi, organizzati da LaborArs, sono indicati per bambini da 4 anni in su e avranno inizio sabato 20 febbraio.

Il laboratorio si terrà sulla piattaforma ZOOM. All’acquisto del biglietto verrà inviata una mail con il link per accedere all’incontro e i dettali necessari per partecipare.

CERCA E TROVA…

sabato 20 febbraio – h 15.00

Villa e Collezione Panza è la trascrizione più completa della personalità di Giuseppe Panza di Biumo, una sorta di autoritratto. Ecco il compito per i piccoli investigatori: cercheremo insieme tracce e indizi nascosti tra i quadri, le installazioni, gli oggetti della villa che ci aiuteranno a conoscere la personalità del grande collezionista per poi realizzarne un ritratto polimaterico.

Materiali e strumenti occorrenti: Base: un cartoncino bristol meglio se bianco o cartone da imballaggio nel formato A3 (circa 45x30cm), fogli bianchi e colorati ma anche ritagli/pezzetti + carte di recupero di vari spessori, tipologie, texture, grammature, colori, fantasie… (es. carte regalo, carta stagnola, carta velina, carta di giornali/riviste, carte già “vissute” come fogli di brutta, ecc…), colori (pastelli e/o pennarelli e/o pastelli a cera), oggetti di riuso (es. tappi bottiglie, stoffe, bottoni, nastrini, spago, ecc…); matita, forbici, colla stick o colla vinilica con pennello.

ALLESTIAMO

Sabato 27 febbraio – h 15.00

Cos’hanno in comune una scultura africana, un mobile rinascimentale e un quadro monocromo di un artista americano contemporaneo? A Villa Panza questi oggetti sono allestiti uno accanto all’altro, proprio come ha voluto il collezionista che così ha creato il proprio museo, unico al mondo! Ci faremo ispirare dal gusto eccezionale di Giuseppe Panza per allestire così il nostro piccolo museo.

MATERIALI E STRUMENTI OCCORRENTI: un cartoncino bristol formato A3 bianco (circa 45x30cm – possibilmente questa base sarebbe utile fosse più spessa di un foglio normale di carta da stampante), carte varie di recupero di vari spessori, grammature e colori, colori (pastelli e/o pennarelli e/o pastelli a cera), carta stagnola; colla stick o colla vinilica con pennello, matita, forbici, righello o squadra.

MONOCROMI… CHE PASSIONE!

Sabato 13 marzo – h 15.00

“Le emozioni che i colori suggeriscono sono innumerevoli, impossibile elencarle” Un appuntamento dedicato ad una grande passione di Giuseppe Panza: il colore! Phil Sims, David Simpson, Alfonso Fratteggiani Bianchi, cos’anno in comune questi artisti? Lo scopriremo andando alla ricerca delle loro opere a cui Giuseppe Panza ha dedicato molti spazi del suo Museo. Ispirati dai colori dei quadri della villa ci trasformeremo in artisti del colore e daremo vita alla nostra opera monocroma!

MATERIALI E STRUMENTI OCCORRENTI: 3 fogli bristol formato A3 bianchi (circa 45x30cm – possibilmente questa base sarebbe utile fosse più spessa di un foglio normale di carta da stampante), colori a tempera (colori primari: magenta, giallo, ciano + bianco), materiali vari per dipingere: pennelli di varie misure, pennellessa, spugnette, rullo, ecc…, bicchiere per acqua, piattino o tavolozza, scottex.

EMOZIONI… A COLORI!

Sabato 27 marzo – h 15.00

Nella casa di Giuseppe Panza c’è uno “spazio di luce”, dove sentire, pensare ed emozionarsi! Ci immergeremo virtualmente nel lungo corridoio, un labirinto di stanze di luce e colori, e ci lasceremo trasportare dalla meraviglia, dall’immaginazione e dalle emozioni. Insieme creeremo uno speciale strumento per immergerci anche a casa nei colori luminosi ed emozionanti di Villa Panza.

MATERIALI E STRUMENTI OCCORRENTI: 1 o più fogli colorati in acetato o gelatine colorate per luci di almeno 1 colore a vostra scelta, 2 rotoli di cartone dello scottex o della carta igienica, spago, elementi cangianti/riflettenti/trasparenti/translucidi di recupero (carta stagnola, veline colorate, carta regalo lucida e/o metallizzata); matita, forbici, colla stick o colla vinilica con pennello.

NATURA… AD ARTE!

SABATO 10 APRILE

Giuseppe Panza amava immergersi nella natura del parco della sua villa per ammirarne la luce, i colori e I suoni. Scopriremo all’interno della sua casa un quadro speciale, molto diverso dagli altri, dove il giardino di Villa Panza è l’unico soggetto: l’artista è Robert Irwin e l’opera è Varese Portal Room. Osserveremo anche gli alberi del Parco della Villa: alberi piccoli, alberi grandi, alberi con la chioma folta o da un profilo inusuale … e, ispirati da questo meraviglioso giardino, costruiremo speciali alberi di carta pop up.

MATERIALI E STRUMENTI OCCORRENTI: 3 cartoncini bristol A3 bianchi (circa 45x30cm – possibilmente questa base sarebbe utile fosse più spessa di un foglio normale di carta da stampante), carte di recupero di vari spessori, grammature e colori; matita, forbici, righello o squadra, colla stick o colla vinilica con pennello.

L’evento online, per informazioni: faibiumo@fondoambiente.it.