Associazione Amici della Terra: “Lavori al torrente Tinella approssimativi”

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Associazione Amici della Terra, in riferimento ai lavori effettuati lungo il torrente Tinella.

Egregi Signori,

nostri Associati ci segnalano, con documentazione fotografica di cui alleghiamo stralcio, che le opere in oggetto, testè ultimate, al primo temporale successivo mostrano già segni di degrado, in particolare appare già in corso un processo di scalzamento sul lato sinistro della nuova briglia mentre compaiono gravi segni di erosione nell’alveo a valle. Ci chiediamo come ciò possa avvenire, ripetiamo ad opere appena ultimate. Contiamo, evidentemente, che siano tempestivamente adottate tutte le misure dovute a salvaguardia del territorio interessato ad a doverosa tutela del pubblico interesse, fornendo a noi ed alla pubblica opinione adeguata documentazione. Domandiamo inoltre ai Carabinieri Forestali di effettuare gli opportuni controlli.

In attesa di cortese riscontro porgiamo cordiali saluti

Il Presidente, Arturo Bortoluzzi