Astuti: “Piano vaccinale confuso. Lontanissimo l’obiettivo di raggiungere tutti entro giugno”

«Sul Piano vaccinale anticovid è ancora incertezza totale» È polemico il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti dopo la seduta della Commissione sanità dedicata alla campagna vaccinale. «E’ chiaro- afferma Astuti- che l’obiettivo, annunciato da Bertolaso, di vaccinare tutti entro giugno è lontanissimo. Solo domani ci sarà in Regione l’incontro con i medici di base per pianificare i vaccini per gli over 80 che dovranno essere trattati a domicilio. Va peggio per i cronici under 80, per i quali non c’è neppure una data d’inizio delle vaccinazioni. Le grandi strutture, infine, che dovrebbero ospitare le vaccinazioni di massa non saranno pronte prima del 15 aprile. Ad oggi non sono neppure partite le gare per il noleggio degli stand».

«E’evidente- conclude Astuti – che il piano Bertolaso è velleitario ed è chiaro perché l’assessore Moratti abbia detto agli over 80 che ‘non c’è fretta’. Un’affermazione che, mentre dilagano le varianti del virus, ne sono state identificate quasi 600 in Lombardia, è prova di poca serietà e poco rispetto per i cittadini».