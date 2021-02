Banco farmaceutico, raccolta da record alla Farmacia di Castellanza

Lo staff della Farmacia San Giulio- C.S.P. srl ringrazia calorosamente tutti coloro i quali hanno preziosamente contributo alla Giornata di Raccolta del Farmaco 2021 promossa da Banco Farmaceutico.

«È grazie a voi e soprattutto grazie alla vostra grande generosità che siamo riusciti a raccogliere 371 confezioni di medicinali che Banco Farmaceutico consegnerà alla cooperativa “Il Progetto” di Castellanza, impegnata nel supporto e nella riabilitazione di soggetti con problemi di dipendenza. Questo enorme risultato – commenta lo staff della farmacia – ci ha permesso di essere la prima farmacia in tutta la provincia di Varese come numero di scatole donate. Ovviamente non è nostra intenzione ridurre una iniziativa così lodevole ad una mera competizione, ma non possiamo negare che quest’esito inaspettato ci rende davvero orgogliosi. Non capita tutti i giorni di lavorare al fianco di una comunità così disponibile e partecipe, pronta ad aiutare anche in un periodo di incertezza come quello che stiamo vivendo».