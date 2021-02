Belforte rischia di rimanere senza medici di base: l’appello del consiglio di quartiere 7 di Varese

Il popoloso quartiere Belforte a Varese rischia di rimanere senza medico di base: è questa la prospettiva che potrebbe concretizzarsi entro pochi mesi, lasciando l’intero rione senza questo fondamentale servizio.

Uno dei due “storici” medici, che aveva lo studio in viale Belforte, ha cessato la propria attività negli ultimi mesi del 2020; l’altra dottoressa lo farà di qui a breve. Nel complesso si tratta di circa 3000 assistiti che hanno dovuto o dovranno redistribuirsi tra gli altri professionisti cittadini: una popolazione in buona parte anziana, che può avere alcune difficoltà a recarsi in altre zone della città.

Diversi cittadini, comprensibilmente preoccupati, hanno segnalato la questione al Consiglio di Quartiere 7, che si è attivato coinvolgendo l’amministrazione comunale: «Il sindaco Davide Galimberti e l’assessore ai Rioni Francesca Strazzi hanno dimostrato grande attenzione sul tema, sollecitando un rapido intervento dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) che ha la competenza in merito – spiega il coordinatore del consiglio di quartiere 7, Marco Regazzoni – La vivibilità di un rione dipende molto dalla quantità e dalla qualità dei servizi disponibili, e la medicina di base rappresenta un presidio indispensabile, a maggior ragione in quest’epoca segnata da preoccupanti sfide sanitarie globali: il Consiglio di Quartiere 7 s’impegna dunque a tenere molto alta l’attenzione sul tema, con l’auspicio che uno o più medici di base possano prendere servizio a Belforte nei prossimi mesi, così da rispondere alle concrete e reali esigenze di migliaia di cittadini».