Pistoiese piegata, un’altra bella vittoria per la Pro Patria

La Pro Patria chiude una settimana intensa con un’altra vittoria frutto del 2-1 maturato – soprattutto nel primo tempo – ai danni della Pistoiese. I tigrotti passano in vantaggio al 10’ con Bertoni e poi bissano alla mezz’ora con il gol dell’ex Latte Lath. In un secondo tempo di sofferenza, la notizia è proprio il gol concesso da Lombardoni e compagni, visto che solo la Carrarese era riuscita nell’impresa nelle ultime cinque partite. Javorcic può dirsi soddisfatto dei 7 punti raccolti questa settimana, carburante necessario per la prossima partita dello “Speroni”: domenica prossima arriverà il terribile Renate per testare fino in fondo la maturità dei tigrotti.

Primo tempo molto intenso in cui la Pro riesce a difendersi bene e a far male nelle poche occasioni che i padroni di casa concedono. Al 1’ è Stoppa a rompere il ghiaccio, con una corsa che finisce con una conclusione da dentro l’area che Greco manda in angolo. Al 10’ i tigrotti trovano invece il vantaggio, con il cross di Cottarelli che viene respinto dalla difesa. Il pallone cade al limite dell’area, dove arriva puntuale Bertoni che con un destro al volo batte Perucchini sul palo più lontano. Pochi minuti dopo dopo gli arancioni rispondono con l’angolo di Stoppa che imbecca bene Pierozzi, il quale allunga la traiettoria sul secondo palo, dove c’è Simonti che tocca in spaccata senza trovare la porta. La Pro difende attenta e cerca anche di ripartire, per esempio quando Kolaj si beve sulla destra un difensore, mette in mezzo e Saporetti di destro non centra la porta. È quindi la Pistoiese ad avere il maggior possesso palla, che si concretizza più che altro attraverso cross mal calibrati che quando va bene vengono disinnescati in corner. Così, al 32’, Bertoni riceve palla in difesa, alza la testa e lancia per Latte Lath. L’ivoriano è in posizione regolare e si invola verso la porta, per poi saltare Perucchini, evitare l’intervento di Varna e depositare il rete. I padroni di casa, sconfortati, si rimettono ad assediare l’area: al 39’ Valiani ci prova al volo da posizione defilata. Il tiro è insidioso ma poco preciso. Al 45’ è invece Pierozzi a provarci con un diagonale debole che Greco guarda uscire di lato.

Nel secondo tempo la Pro è guardinga e pronta a ripartire, mentre la Pistoiese cerca di attaccare con tutto l’organico per recuperare lo svantaggio. Javorcic è anche costretto a togliere Saporetti per un affaticamento all’adduttore: poco male, al centro della difesa ci va Lombardoni. AL 10’ Kolaj va via sulla destra e mette in mezzo ma il suggerimento è a metà strada tra Latte Lath e Brignoli, e dunque la difesa di casa libera. Al 20’ Stoppa a calcia bene una punizione dal limite, la sfera però non si abbassa e Greco non è costretto ad intervenire. Poco dopo il neo-entrato Parker spreca con un tiraccio un buon contropiede tigrotto. Dopo il tiro di Simonetti salvato da Cottarelli sulla linea, la Pistoiese trova il gol con Cerrettelli al 41’. La Pro soffre il giusto nel finale e torna a Busto con i tre punti.

TABELLINO