Betulle, preoccupazione a Luino in consiglio per la ripresa del servizio

La preoccupazione per la situazione del centro sportivo le Betulle di Luino arriva in consiglio comunale dove questa sera era in discussione un solo punto tecnico ma come di consueto sono stati portati all’attenzione pubblica temi, suggerimenti e proposte di interesse collettivo.

Uno di questi appunto il futuro del centro sportivo Le Betulle di proprietà comunale e affidato in gestione a Sport Management.

La questione era stata oggetto nei giorni scorsi di una nota dell’assessore Martinelli che faceva il punto della situazione e in serata è stata ribadita la necessità di tenere alta l’attenzione sul centro sportivo soprattutto alla luce della necessità dei giovani di praticare sport in un momento così difficile come quello attraversato, come ha spiegato l’ex sindaco Pellicini.

La parola è passata allo stesso assessore che ha informato di un incontro con la società che avverrà domani, martedì.

«Non abbiamo perso attenzione sul tema, siamo in contatto con le associazioni sportive per fare il possibile e poter arrivare a una soluzione che sia il più possibile positiva. Vero è che la piscina in questa fase non può essere aperta ma i campi di basket e tennis sì. Noi su questo siamo molto attenti e non lasceremo nulla di intentato. La situazione non è facile anche pefché la società ha richiesto concordato preventivo a ottobre. La revisione del piano economico è importante per tutelare società sportive ma anche il patrimonio, che è di tutti».