Betulle, “urgente per Luino riaprire almeno basket e tennis”

«Abbiamo evidenziato l’urgenza di riaprire gli impianti extra piscina che interessano le pratiche del basket e del tennis, le cui associazioni stanno evidentemente sopportando disagi e impedimenti che invece in questa fase di ripartenza non dovrebbero avere».

Dopo le preoccupazioni emerse anche nel corso dell’ultimo consiglio comunale l’assessore allo sport Ivan Martinelli fa il punto dopo l’incontro avvenuto con Sport Management, azienda che si occupa di gestire il centro sportivo Le Betulle di proprietà comunale.

«La società ha chiaramente mostrato la propria attuale sofferenza che non è data solo da limitazioni e chiusure Covid-19, hanno confermato di voler onorare i propri impegni salvo la necessità di fare una revisione del Piano Economico Finanziario», spiega Martinelli.

«Ricordiamo che secondo la convenzione sottoscritta nel 2018 la società non è tenuta a versare alcun canone ma ha l’obbligo di realizzare interventi significativi sulla struttura e sugli impianti per un valore di oltre 900’000 euro. È molto probabile che il termine previsto per l’esposizione al Giudice del concordato preventivo da loro proposto sia prorogato oltre il termine originario del 22 febbraio».

Ora il centro sportivo è chiuso: «Abbiamo concordato di ritrovarci con due proposte che Sport Management dovrà sottoporci in merito al piano, ripartenza totale dell’impianto complessivo e ripartenza limitata ai soli impianti del tennis e del basket. Sono in stretto contatto con i presidenti delle due associazioni con cui stiamo valutando ogni possibilità per limitare disagi e garantire ripartenza in sicurezza»