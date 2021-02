Borsoi e Monti pronti a dare battaglia nell’agguerrita classe N2

Al via della ventinovesima edizione del Rally dei Laghi prenderanno anche parte il ventunenne di Buguggiate Stefano Borsoi navigato da Pietro Monti su Peugeot 106 di classe N2 preparata dallo Statuto Rally Team di Luino.

«Abbiamo degli obbiettivi ben precisi per questa gara che è quella di casa – spiegano i due componenti dell’equipaggio – Il primo tra tutti è quello di divertirci; certo faremo il nostro meglio per portare a casa un buon risultato di classe che come sempre sarà agguerrita». Sono infatti una quindicina le vetture inserite in questa categoria.

GRAZIE A – «Ringrazio tutte le persone che mi aiutano in questo sport – spiega Borsoi – in primis i miei sponsor Magnani Materiali Edili e Torretta Pizza. Grazie anche a Varese news per la visibilità che mi sta offrendo, buon rally a tutti.

