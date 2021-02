Brilla la stella di Ginevra Negrello: la varesina vince il Gran Premio Italia

Al primo, grande appuntamento nella categoria senior, Ginevra Negrello lascia subito un segno profondo. La 16enne varesina, specialista nel pattinaggio artistico su ghiaccio, ha vinto il Gran Premio Italia, una gara a tappe organizzata dalla Federghiaccio per dare l’occasione ai migliori talenti azzurri di gareggiare con continuità in una stagione dove molti appuntamenti internazionali sono stati cancellati per la pandemia. (foto Barbieri/Federghiaccio)

“Ginny”, portacolori della Varese Ghiaccio, ha conquistato la medaglia d’oro nella finale disputata tra sabato e domenica all’IceLab di Bergamo completando un Gran Premio trascorso sempre sul gradino più alto del podio: tre gare (due tappe e la finale) e tre successi. In questa occasione, tra l’altro, Negrello si è presa il lusso di battere la campionessa d’Italia in carica, Lara Naki Gutmann: 4 i punti di differenza a favore della varesina (186.86 contro 182.86) al termine delle due esibizioni.

Negrello ha costruito la propria vittoria al sabato, nel “corto”, vinto con buon margine su Lucrezia Beccari e sulla stessa Gutmann: quest’ultima si è riscattata con il programma libero di domenica ma Ginny ha risposto con una prova altrettanto valida: l’atleta di Rovereto ha ottenuto il punteggio migliore ma di una frazione di punto sulla stella della Varese Ghiaccio che così ha svettato nel risultato complessivo.

La finale di Bergamo ha visto impegnata una seconda atleta del club varesino, Francesca Poletti, che ha concluso la prova al sesto posto, ottenendo una quinta piazza interessante nel “lungo” della domenica. Risultati che – va ricordato – arrivano per la società bosina in una stagione nella quale allenarsi è assai complicato vista l’assenza di una pista in città, a causa della chiusura del PalAlbani.