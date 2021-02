Bulleri: “Finita la benzina sia fisica sia mentale”

(d. f.) Vale la pena ricordare che in questo momento il protocollo delle partite non prevede le conferenze stampa. Non è quindi possibile proporre domande o spunti agli allenatori come avveniva nel pre-Covid. Ci dobbiamo quindi limitare a riportare le parole degli allenatori raccolte dagli uffici stampa.

BULLERI 1 – La Fortitudo ha vinto con merito. Per noi purtroppo oggi è finita un po’ la benzina fisica ma anche a livello mentale. Nel terzo periodo i ragazzi hanno pagato la sesta partita in 18 giorni che è stato un carico notevole.

BULLERI 2 – Ora con la pausa torneremo finalmente ad allenarci in palestra con costanza e tutti insieme, cosa che non facciamo da troppo tempo. Questo è ciò che ci è mancato di recente, che ci serve e che ci servirà anche per il futuro.

DALMONTE 1 – Siamo riusciti a contenere l’onda iniziale da parte di Varese che ci aspettavamo. I giocatori hanno dimostrato di essere bene in partita perché la OJM ha iniziato forte e con ottime percentuali. Questo però non ha inciso sul piano partita al di là di qualche variazione: va dato merito ai ragazzi perché ognuno ha dato il proprio contributo difensivamente. Se così non fosse, se ci fosse un anello debole, tutto quello che si organizza rischierebbe di scivolare via.

DALMONTE 2 – Il mio pensiero oggi va allo staff, sia medico sia tecnico, che fa parte del nostro gruppo: hanno la forza di sopportarmi e quindi a loro va la dedica dopo questa vittoria. Non so se è la vittoria “più di squadra” della mia gestione: so che era una partita importante seppure non decisiva, è stato un successo voluto e conquistato. Per noi è uno step di autostima.