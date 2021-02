Bulleri: “Pagato a caro prezzo le tante palle perse e la fisicità di Brescia”

BULLERI 1: «Complimenti a Brescia che ha vinto con merito questa partita. Ha imposto un gioco estremamente fisico che noi abbiamo pagato con tante, troppe palle perse. La Germani ha dato prova del suo livello: una squadra costruita per i primi posti del nostro campionato».

BULLERI 2: «Da parte nostra una serata non all’altezza delle ultime, ma anche oggi c’è stato un grande spirito. La squadra non si è mai battuta, ha sempre provato a recuperare, siamo anche tornati sotto di -7 nell’ultimo quarto. Chiudiamo questo capitolo il prima possibile, adesso concentriamoci sulla partita di domenica (contro la Fortitudo, ndr).

BUSCAGLIA 1: «Come sempre dopo una vittoria siamo soddisfatti. Sono onesto: temevo tantissimo questa partita. Varese veniva da due vittorie, come noi giocano per degli obiettivi e noi siamo una squadra che rischia qualche “up and down”».

BUSCAGLIA 2: «Abbiamo fatto bene anche se potevamo essere più solidi. Sul campo avevamo forse un po’ troppo contenimento ma abbiamo trovate buone soluzioni, con tutti i giocatori coinvolti. Arrivare alla pausa così ci permette di avere più fiducia, approfitteremo di questo periodo per lavorare sui dettagli. Vorrei anche ringraziare lo staff medico, hanno fatto un lavoro incredibile con Burns e Kalinoski, hanno dato un grande apporto alla squadra, così come Tyler: stasera per lui un grande sacrificio in campo, sappiamo bene il dolore che provava nel giocare».