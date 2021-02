A Busto Arsizio arrivano 9 “salva pedoni”, attraversamenti pedonali luminosi

Nuovi attraversamenti pedonali all’avanguardia a Busto Arsizio. Sono stati presentati questo pomeriggio all’incrocio tra il viale Armando Diaz, via Orrù e via Verri i nuovi attraversamenti pedonali dalla presidente di Agesp Energia S.r.l. Giuseppina Basalari con il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore alla Sicurezza Massimo Rogora.

Il progetto prevede l’installazione, presso alcuni dei punti di attraversamento pedonale maggiormente critici in città, di impianti “salva pedone” di ultima generazione, con colonnine illuminate e led in corrispondenza delle strisce pedonali: si stratta di un innovativo sistema per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali non regolamentati da impianti semaforici, composto da colonnine con luci a led e led inseriti nel sedime stradale dotati di sensori che ne predispongono l’illuminazione quando si avvicina un pedone.

Oltre al posizionamento dei due attraversamenti sul viale Diaz all’altezza degli incroci con via Beccaria e con via Orrù/Verri, inaugurati oggi, nelle prossime settimane verrà ultimata l’installazione di altre tre impianti in piazzale Solaro (in corrispondenza entrata vecchia Ospedale), in via Mazzini (presso la curva in prossimità di via Cairoli) e in viale Rimembranze (in corrispondenza della Farmacia Agesp 1 al civico 27). Altri quattro dispositivi, invece, sono programmati per essere installati con molta probabilità in via Monti (stazione Fn), in via Grossi (in prossimità del Liceo scientifico) e gli altri due in via Caprera e in via Biancardi.

Essendo un sistema intelligente, rimane attivo solo per il tempo necessario a permettere l’attraversamento, consentendo contestualmente, accendendosi esclusivamente al reale passaggio del pedone, di eliminare l’eventuale problema di assuefazione dell’automobilista ai segnali luminosi di pericolo/prestare attenzione.

Molto soddisfatta del progetto è la presidente Giuseppina Basalari, che ha sottolineato come «nell’ambito delle azioni sviluppate per ampliare la linea di business relativa alla vendita di energia elettrica da parte di Agesp Energia, quale realtà riconducibile all’Amministrazione comunale e quale presenza storica del territorio è parso doveroso fornire alla nostra città un concreto supporto in termini di maggior sicurezza e miglior vivibilità, grazie a questi impianti dotati di tecnologia “smart street” all’avanguardia».

«La sicurezza degli utenti deboli della strada è una priorità a cui da tempo stiamo lavorando e sono particolarmente soddisfatto che Agesp abbia messo in pratica le nostre indicazioni con questa iniziativa molto importante, che senz’altro salverà delle vite e renderà la città sempre più a misura d’uomo, una città in cui si può attraversare la strada senza timore e passeggiare in sicurezza» ha affermato il sindaco Emanuele Antonelli.

L’iniziativa è stata promossa da Agesp Energia S.r.l. (nell’ambito delle azioni che coniugano le proprie specifiche attività con la presenza compenetrata sul territorio della società e relativa al posizionamento di attraversamenti pedonali luminosi in città), mentre l’ubicazione degli impianti “salva pedone” è stata definita in collaborazione sinergica con l’assessorato alla Sicurezza ed il Comando di Polizia Locale.

Con particolare riferimento all’incremento del livello di sicurezza garantito da questi dispositivi tecnologici, si ricorda che i due impianti di viale Diaz rientrano altresì nelle opere realizzate per la rotatoria “del Tribunale” e ne costituiscono il completamento per una spesa di 5mila euro l’uno.

«Si verificano tanti investimenti di pedoni. Ci stiamo organizzando con questi “salva pedoni” laddove non c’è la possibilità di fare il rialzo pedonale. In prossimità di via Machiavelli, si prevede di fare tutto l’incrocio rialzato e un senso unico – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Massimo Rogora -. Faremo di tutto per aiutare l’utenza e ci occuperemo anche di accrescere il numero di parcheggi nei dintorni di viale Diaz; vista la presenza di attività e uffici frequentati, c’è molto traffico e necessità di posti auto».