A Busto Arsizio nel giorno di San Valentino riparte “Risveglio in musica”

Riparte nel giorno di San Valentino “Risveglio in musica“, la rassegna organizzata dall’associazione musicale Gioachino Rossini con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Domenica 14 febbraio alle 10.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’associazione e sul sito www.amrossini.com la musica sarà di nuovo protagonista di un sentito dialogo tra i musicisti, docenti della sezione di musica classica e pop della Rossini, e il numeroso e affezionato pubblico che potrà ascoltare note dedicate all’amore.

«Il grande successo conquistato dalla prima edizione, un po’ sperimentale, ragione che ci ha spinti a metterne in campo una seconda, è l’ennesima conferma di quanto la cultura sia percepita come un valore aggiunto alla nostra quotidianità, se non come propriamente un bisogno», dice la vicesindaco e assessore a Identità e Cultura Manuela Maffioli, convinta sostenitrice del progetto.

«Bisogno a cui noi rispondiamo con contenuti notevoli, grazie al lavoro e allo sforzo organizzativo dell’associazione Rossini – aggiunge – e che rendiamo fruibili a casa o dovunque uno si trovi, grazie al popolare strumento social di Facebook, nutrendo animi e portando un valore aggiunto alle domeniche mattina dei bustocchi e non solo».

Domenica 14 alla fisarmonica e al flauto traverso saranno affidate pagine musicali che aprono una nuova stagione di quattro appuntamenti pensati per un risveglio raggiante, avvolgente, un abbraccio sonoro a distanza, ma efficace e apprezzato dai molti che hanno dichiarato di ascoltare con piacere i trenta minuti di musica che, dallo storico salone di Villa Ottolini, entreranno nelle case.

Dal celeberrimo “Sogno d’Amore” dell’ungherese Franz Liszt originariamente per pianoforte, alle raffinate diapositive sonore delle “Scene Infantili” di Robert Schumann, passando attraverso cantabili ballate del folclore irlandese, il primo Risveglio in Musica si preannuncia come un caleidoscopio sonoro che compensa il forte bisogno di musica anche e soprattutto in un tempo ancora silente.