Busto Arsizio prova a dare un taglio alle liste d’attesa all’anagrafe: ampliata l’apertura al pubblico

Nelle scorse settimane sono state numerose le lamentele dei cittadini sulla funzionalità dell’ufficio anagrafe e dei servizi demografici in generale del Comune di Busto Arsizio. Molti cittadini lamentano la difficoltà ad ottenere certificati e carte d’identità, ad avere risposte al numero di telefono indicato mentre la lista degli appuntamenti arriva ormai fino a oltre metà marzo.

L’amministrazione ha dunque deciso di ampliare l’orario di apertura al pubblico dei Servizi Demografici: sia la sede centrale in Via Fratelli d’Italia 12, che l’Ufficio distaccato a Borsano in Via San Pietro 20, sono aperti dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30.

L’ampliamento si è reso necessario soprattutto per far fronte alle notevoli richieste di rilascio delle carte d’identità, visto l’avvicinarsi della scadenza dei documenti prorogata, a seguito dell’emergenza Covid 19, al 30 aprile 2021. In particolare, per il momento, lo sportello di Borsano, fino a settimana scorsa aperto solo al sabato, è dedicato esclusivamente al rilascio delle carte d’identità.

Si ricorda che al momento è possibile accedere agli uffici solo su appuntamento da richiedere utilizzando il sito istituzionale: www.comune.bustoarsizio.va.it > Servizi on-line > Prenotazione appuntamenti ufficio Anagrafe.

E’ anche possibile telefonare al numero 0331-390236 per richiedere gli appuntamenti o per ottenere informazioni sui servizi anagrafici (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rilascio di certificazioni, rilascio di carte d’identità, registrazione di permessi di soggiorno, attestazioni di soggiorno permanente) e allo 0331 390237 per ottenere assistenza alla compilazione delle dichiarazioni di residenza.

E’ possibile anche inviare una mail all’indirizzo anagrafe@comune.bustoarsizio.va.it. Per richiedere gli appuntamenti all’Ufficio Anagrafe decentrato di Borsano, in alternativa al sito, è possibile telefonare al numero 0331 342515.