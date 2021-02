Cade nella scarpata a Cocquio Trevisago, salvata dalla polizia locale

È caduta dopo un malore fra la strada e il guard-rail che costeggia la provinciale finendo in un terreno scosceso e piuttosto impervio, ma un automobilista di passaggio ha assistito alla scena e ha dato l’allarme.

Il fatto è avvenuto a Cocquio Trevisago nel tardo pomeriggio di martedì in Contrada Costa, la strada provinciale 39 che sale da San’Andrea e porta a Caldana.

Attorno alle 17 una chiamata giunta al 112 parlava di una donna finita nel dirupo che costeggia la strada: un punto molto ripido che si perde fra i rovi e la boscaglia.

Sul posto sono arrivati subito gli agenti della polizia locale di Cocquio Trevisago, l’ambulanza di Areu e due mezzi dei vigili del fuoco allertati per via della potenziale difficoltà legata al recupero della persona ferita.

Alla fine l’intervento dei tecnici non è servito e i sanitari sono riusciti a raggiungere la donna, 49 anni, a immobilizzarla e valutarne i parametri per poi trasportarla in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Varese dove è arrivata poco prima delle 19.

Sul posto gli agenti della polizia locale hanno dovuto a lungo lavorare per regolare il traffico formatosi a causa dei mezzi di soccorso fermi sulla carreggiata.