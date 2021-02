Calcio, Serie D: Banfi e Calì lanciano la Caronnese, vittoria preziosa contro il Bra

La Caronnese batte 2-0 il Bra e trova tre punti pesantissimi per la classifica. Al Comunale di Caronno Pertusella i rossoblu ospitano il Bra, seconda forza del campionato, in un match ad altissima quota valido per la seconda giornata di ritorno del girone A di Serie D.

Gara aperta con un minuto di silenzio per ricordare il primo anniversario della morte del patron Augusto Reina, lo storico presidente scomparso un anno fa.

Il Bra si presenta con sei punti in più della squadra guidata da Roberto Gatti e forte del secondo posto a tre lunghezze dalla capolista Gozzano, ma reduce dalla brutta sconfitta casalinga per 1-3 contro l’Imperia.

La Caronnese gioca una partita di alto livello, compresa l’ultima parte di gara giocata in 10 per l’espulsione di Galletti per doppio giallo. Il vantaggio arriva al 36′ del primo tempo con il gol di Banfi; nella ripresa i rossoblu chiudono i conti al 75′ con la rete di Calì che vale il definitivo 2-0.

La squadra di Caronno Pertusella si porta così a quota 37 punti, a meno tre dal secondo posto condiviso ora da Bra e Castellanzese, che con il 3-2 esterno sul campo del Fossano aggancia la seconda piazza a sei lunghezze di distanza dal Gozzano, solitario in vetta. Altra frenata per il Bra che contro la Caronnese subisce la seconda sconfitta consecutiva.

CARONNESE-BRA 2-0

CARONNESE: Marietta, M Zoughi (19′ st Cosentino), Gualtieri (39′ st Arcidiacono), Galletti, Travaglini, Gargiulo, Banfi (33′ st Torin), Putzolu, Siani (14′ st Becerri), Vernocchi (26′ st Battistello), Calì. A disposizione Angelina, Boschetti, Corno, Midolo. All. Gatti

BRA: Guerci, Tos, Saltarelli, Campagna, Merkaj, Magnaldi (32′ st D’Ambrosio), Reeb (14′ st Bongiovanni), Hoxha (32′ st Baggio), Marchisone, Capellupo, Daqoune. A disposizione Giaccardi, Olivero, Bruno, Petracca, Gaeta, Lala. All. Daidola

Marcatori: 36′ pt Banfi (C), 30′ st Calì (C)

Ammoniti: M Zoughi (C), Magnaldi (B), Campagna (B)

Espulsi: Galletti (C)

Arbitro: Sig. Di Francesco della Sezione di Ostia Mare

Assistenti: Sig. Piccichè della Sezione di Trapani e Sig. Chichi della Sezione di Palermo