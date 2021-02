Calcio, Serie D: la Caronnese ritrova i tre punti, Borgosesia battuto 3-1

La Caronnese supera il Borgosesia e torna al successo. Nel turno infrasettimanale valido per la 18esima giornata del girone A di Serie D, al Comunale di Caronno Pertusella i rossoblu vincono 3-1 e ritrovano i tre punti. La squadra di Gatti torna così alla vittoria dopo tre gare di digiuno, in cui sono maturate due sconfitte e un pareggio.

Nel primo tempo le reti di Putzolu e Banfi ribaltano l’iniziale vantaggio del Borgosesia, firmato da Aloia. Il primo tempo si chiude sul 2-1 per i rossoblu, che nella ripresa trovano il terzo gol con Calì e chiudono i conti.

La Caronnese sale a quota 28 punti e torna prepotentemente nella lotta per i playoff, complici anche il pari del Pont Donnaz e quello tra Folgore Caratese e Castellanzese, oltre alla sconfitta casalinga del Sestri Levante.

Per il Borgosesia un altro risultato negativo: i piemontesi continuano a navigare in acque pericolose, attualmente al terz’ultimo posto in classifica davanti solo a Fossano e Città di Varese.

Caronnese-Borgosesia 3-1

CARONNESE: Marietta, M Zoughi, Arcidiacono, Galletti, Travaglini, Gargiulo, Banfi, Putzolu, Siani, Becerri, Calì. A disposizione Angelina, Costa, Raccuglia, Torin, Battistello, Corno, Vernocchi, Gualtieri, Azzini. All. Gatti

BORGOSESIA: Barlocco, Baiardi, Cortinovis, Rizzo, Confalonieri, Menga, Matera, Pettinaroli, Bernardo, Bramante, Aloia. A disposizione Galli, Russo, Pezziardi, Beretta, Areco, Torelli, Romei Longhena, Sapone, Monteleone. All. Rossini

Marcatori: 16′ pt Aloia (B), 25′ pt Putzolu (C), 30′ pt Banfi (C), 9′ st Calì (C)

Ammoniti: 43′ pt Siani (C), Cortinovis (B)

Espulsi:

Arbitro: Sig. Moretti della Sezione di Valdarno

Assistenti: Sig. Mantella della Sezione di Livorno e Sig. Palermo della Sezione di Pisa