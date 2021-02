Camorra, è morto il boss Raffaele Cutolo. Il figlio fu ucciso nel Varesotto

È morto il boss della camorra Raffaele Cutolo, dopo una lunga malattia, nel reparto sanitario del carcere di Parma. Il fondatore, nonché capo della Nuova Camorra Organizzata aveva 79 anni ed era il carcerato al 41bis più anziano. Era soprannominato ‘o Professore.

Come riportato dall’huffingtonpost.it, Raffele Cutolo, nell’ultimo periodo era stato più volte trasferito dal carcere al reparto ospedaliero. Il tribunale di Sorveglianza di Bologna aveva respinto l’ultima istanza di differimento della pena, fatta dalla difesa del boss per le condizioni di salute, sottolineando come le sue condizioni fossero compatibili con la detenzione e come fosse ancora un simbolo per la Camorra.

Il figlio di Raffaele Cutolo, Roberto, nel 1990 è stato ucciso da una decina di colpi d’arma da fuoco davanti ad un bar di Tradate, mentre si trovava sulla sua automobile. Aveva 28 anni e si era trasferito nel Varesotto da diversi anni.