Campagna vaccinale anti-Covid, le farmacie del territorio in prima linea

Da oggi, lunedì 15 febbraio 2021 per i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni è possibile manifestare la propria adesione alla vaccinazione anti covid-19 collegandosi alla piattaforma dedicata vaccinazionicovid.servizirl.it

Le somministrazioni del vaccino per gli over 80 cominceranno a partire dal 18 febbraio 2021.

La farmacia Bertoni di Buguggiate ha messo a disposizione sin da subito i suoi computer e il suo personale per permettere agli anziani di prenotare l’appuntamento per il vaccino. Già dalle prime ore del mattino la farmacia è stata presa d’assalto da persone che chiedevano delucidazioni o addirittura pensavano di poter avviare le procedure per la prenotazione. In realtà, come noto, si potrà entrare nella piattaforma solo dalle 13 di oggi.

Anche il Comune di Malnate ha messo a disposizione degli over 80, in vista dell’apertura delle prenotazioni per ricevere il vaccino anticovid, la Farmacia Comunale.

Gli interessati dovranno recarsi alla sede della farmacia di via Kennedy, avendo a portata di mano la tessera sanitaria e il numero di telefono, cellulare o fisso, da contattare.

Per aiutare gli anziani ad individuare i punti che svolgono questo servizio, stiamo raccogliendo tutte le farmacie che si sono attivate.

Se volete indicare quella del vostro paese scrivete a redazione@varesenews.it