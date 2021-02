“Cani senza guinzaglio e deiezioni ovunque a Bizzozero”

Buongiorno,

scrivo per denunciare una situazione ormai insostenibile (area verde tra l’Asl e il Campus di Bizzozero) che si protrae da un anno. Non passa giorno che ci siano persone che passeggiano con i propri cani senza guinzaglio. Il problema è quando io e il mio compagno ci troviamo a passare con i nostri cani (sempre rigorosamente al guinzaglio attaccato in vita – sono due dogo argentino) vicino a queste persone che non riescono a gestire i loro.

Abbiamo già sporto denuncia alla Polizia Municipale di Varese che si è mostrata molto disponibile nel voler risolvere il problema.

Ci spiace sempre vedere quanto poco sensibili siano le persone nei confronti del proprio amico a quattro zampe. Un cane libero (normalmente di piccola o media taglia) che si lancia ringhiando contro un dogo argentino (anche se al guinzaglio) non è un cane che potrebbe fare una bella fine, fosse solo anche una zampata in un occhio.

Noi soffriamo parecchio per questa situazione perché limita la nostra libertà di passeggiare con i nostri cani (al guinzaglio). E non siamo gli unici ad avere cani di taglia grande.

Sarebbe utile ricordare che l’uso del guinzaglio è obbligatorio per legge per tutti i cani di qualsiasi dimensione.

La maleducazione di queste persone ha superato la nostra sopportazione. E ci sarebbe da fare un’ulteriore riflessione: sono gli stessi padroni che non raccolgono le deiezioni canine perché non hanno il proprio cane sott’occhio? La situazione deiezioni ha superato la decenza, sia nell’area verde di cui sopra che sul marciapiede che costeggia la Piramide delle Bustecche, dove ormai è impossibile camminare.

Nella speranza che ogni singolo cittadino possa fare la propria parte per creare una società più vivibile per tutti, mandiamo i nostri saluti.

Tiziana e Davide