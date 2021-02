Canna fumaria in fiamme, vigili del fuoco in azione a Luino

Incendio canna fumaria questa mattina, domenica 7 febbraio a Luino.

Una chiamata di soccorso è arrivata al 115 dalla cittadina sul lago per un problema che ha messo in allerta la squadra di servizio alla caserma di via don Folli.

L’allarme è partito da un appartamento di uno stabile in via Elvio Copelli, nel quartiere di Voldomino.

Il mezzo è giunto sul posto e in pochi minuti ha domato le fiamme scoppiate su di un condominio du tre piani.