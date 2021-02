Cantieri Esselunga a Varese, la situazione al 9 febbraio vista dal drone

Anche i lavori per la seconda rotonda della nuova Esselunga in via Gasparotto stanno per arrivare a conclusione.

I cantieri martedì 9 febbraio hanno imposto un senso unico alternato per permettere i lavori sull’aiuola e la fresatura della strada, dopodichè si procederà con l’asfaltatura: a quel punto sarà questione di pochi dettagli anche l’apertura completa anche della seconda rotonda.

La seconda rotonda Esselunga è l’ultima del cantiere direttamente su via Gasparotto: La prima è stata riaperta alcune settimane fa, “liberando” il traffico delle auto all’incrocio con viale Europa.

In questi giorni i lavori si sono concentrati non solo sulla seconda rotonda, ma anche sulla realizzazione dei marciapiedi nei dintorni – in molti casi nemmeno esistenti – e di una fermata dell’autobus più strutturata, completa di pensilina, da cui passeranno gli autobus urbani della linea A e alcuni autobus extraurbani, come la D (Varese-Azzate), la N24 (Varese-Villadosia), la N25 (Varese-Arona) e la N27 (Varese-Carnago-Castelseprio).

I cantieri ora sono destinati a procedere nelle zone fino ad ora non interessati da strade: riguarderanno perciò la terza rotonda e gli svincoli autostradali.

Il video, che mostra la situazione del cantiere al 9 febbraio 2021, evidenzia come stiano procedendo i lavori per gli svincoli in uscita da Milano e da Varese, e come procedano gli sbancamenti per la terza rotonda prevista nel progetto.