I cantieri previsti questa settimana sulle autostrade intorno a Milano

Una settimana di chiusure e limitazioni per lavori, sull’autostrada A8 Milano-Gallarate-Varese ma anche sulla A4 Milano-Torino e sulla Tangenziale Ovest.

Lavori sull’autostrada A4, le chiusure previste il 2 e 4 febbraio

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Gallarate, come di seguito indicato:

-nelle due notti consecutive di martedì 2 e mercoledì 3 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Gallarate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano;

-dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 febbraio, sarà chiusa la stazione di Gallarate, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500.

Lavori sull’autostrada A4, le chiusure previste l’1 febbraio

Sulla A4 Milano-Brescia, per lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 1 alle 5:00 di martedì 2 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Torino. Di conseguenza, lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata verso Torino. Lo stesso svincolo sarà inoltre chiuso in entrata verso Brescia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, proseguire sulla SS36 verso Lecco, sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho e sulla SP35 Milano-Meda per poi immettersi sulla A8 Milano-Varese.

In alternativa alla chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Brescia, si consiglia di percorrere la SS36 in direzione Lecco e la A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Monza, con rientro sulla A4, alla stazione di Monza, al km 139+000;

-dalle 22:00 di lunedì 1 alle 5:00 di martedì 2 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata verso Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Monza, al km 139+000;

-dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, al km 136+000, o allo svincolo di Milano V.le Certosa, al km 126+200.

Inoltre, sulla stessa A4, saranno chiuse le seguenti aree di servizio:

-dalle 21:00 di lunedì 1 alle 5:00 di martedì 2 febbraio, “Novate nord”, situata nel tratto compreso tra Cormano e l’allacciamento con la A8, verso Torino;

-nelle due notti consecutive di lunedì 1 e martedì 2 febbraio, con orario 21:00-5:00, “Lambro nord”, situata nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino.

Lavori A4, chiusura Agrate

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione del ponte sul torrente Molgora, previste in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 febbraio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Agrate e l’allacciamento con la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monza o di Cavenago sulla stessa A4; in ulteriore alternativa, si potrà utilizzare la stazione di Pessano con Bornago sulla A58 Tangenziale est esterna di Milano.

Lavori in A1 Milano-Napoli e A50 Tangenziale Ovest

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 febbraio, per chi proviene da Milano, sarà chiuso l’allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di San Giuliano Milanese, al km 2+700, percorrere la SP164 e la SP412, con ingresso sulla A50, allo svincolo Val Tidone. In ulteriore alternativa, invertire il senso di marcia presso la stazione di Melegnano.