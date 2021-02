In Canton Ticino ci si potrà vaccinare anche in farmacia

Nei prossimi mesi, in Canton Ticino, il vaccino potrà essere somministrato anche in farmacia. Sono 67 quelle che hanno aderito alla procedura per ottenere l’autorizzazione ad effettuare la vaccinazione anti Covid.

Il programma stabilito per le vaccinazioni oltre confine rimarrà comunque invariato: la precedenza sarà data alle persone anziane e ai malati cronici.

Le farmacie entreranno “in gioco” dopo questa prima fase, quando il farmaco sarà disponibile per tutta la popolazione.