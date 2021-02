Carnevale a Busto Arsizio, le chiavi della città al Tarlisu: “Liberiamoci da questa peste”

Nonostante la pandemia Busto Arsizio non ha voluto rinunciare ad uno degli eventi tradizionali del Carnevale e cioè la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Emanuele Antonelli alla maschera bustocca del Tarlisu, impersonato come sempre dal “Pedèla” Antonio Tosi, accompagnato dalla Bumbasina e dalla figlia. Il discorso di quest’anno non ha potuto fare a meno di toccare l’argomento covid.

Per il secondo anno consecutivo, dunque, non ci saranno le sfilate coi carri ma l’amministrazione comunale ha comunque organizzato due iniziative per coinvolgere soprattutto i più piccoli.

Si ricorda che è possibile partecipare ai concorsi:

– “Tarlisu o Bumbasina? Disegna la tua maschera bustocca”, concorso di disegno dedicato ai bambini perché non perdano la memoria delle radici tessili della città e conoscano il significato simbolico dei due protagonisti del carnevale a Busto;

– “Mascherine mascherate”, concorso fotografico rivolto a tutta la cittadinanza senza limiti di età, Non potendo sfilare in strada, saranno le foto delle maschere più belle a sfilare in una galleria fotografica che sarà pubblicata su questa pagina.

Sul sito del Comune www.comune.bustoarsizio.va.it (e nei post pubblicati sulla pagina facebook “Città di Busto Arsizio” nei giorni scorsi) ci sono tutte le informazioni per partecipare e tante curiosità sul Carnevale.