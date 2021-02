Caronnese, 13 minuti da incubo: il Pont Donnaz vince 4-0

13 minuti da incubo condannano la Caronnese nella sfida playoff contro il Pont Donnaz. Allo stadio Comunale di Montjovet, nel turno infrasettimanale valido per la 22esima giornata del girone A di Serie D, i rossoblu vengono affondati da quattro gol che il PDHAE infila tra il 3′ e il 16′ minuto della ripresa.

Finisce 4-0 per la squadra di Cretaz, che scavalca proprio la Caronnese in classifica e si riporta al quarto posto. La sfida playoff tra la quarta e la sesta forza del campionato prometteva scintille: dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sullo 0-0, nella ripresa la Caronnese va a picco e attraversa 13 minuti di pura follia.

Il Pont Donnaz trova il vantaggio al 48′ con Masini e raddoppia cinque minuti dopo con Gambino. Passano altri quattro minuti e si scatena Lauria, che fa 3-0 al 57′ e segna il definitivo 4-0 al 61′. Tutto in 13 minuti: Caronnese affondata e Pont Donnaz sulle ali dell’entusiasmo.

Un brutto stop per la squadra di Gatti, che dopo quattro vittorie consecutive perde malamente un match d’alta classifica, di grande valore in chiave playoff e in termini di gerarchie del girone. I rossoblu perdono l’occasione di consolidare il quarto posto e di allungare sullo stesso Pont Donnaz, una delle dirette rivali della Caronnese nella corsa ai playoff e squadra sempre più rivelazione del campionato.

La squadra di Gatti esce momentaneamente dalla zona playoff e scivola al sesto posto, a -1 da Pont Donnaz e Sestri Levante. I valdostani tornano invece al successo dopo due pareggi e si piazzano al quarto posto, a -5 da Bra e Castellanzese ma con una gara da recuperare.

PDHAE – Caronnese 4-0

Marcatori: 48′ Masini (P), 53′ Gambino (P), 57′ Lauria (P), 61′ Lauria (P)

CLASSIFICA: Gozzano 49, Castellanzese 43, Bra 43, PDHAE* 38, Sestri Levante 38, Caronnese 37, Sanremese 36, Imperia 36, Folgore Caratese* 35, Arconatese 29, Legnano* 28, Lavagnese* 28, Chieri 26, Derthona 25, Casale 24, Saluzzo* 23, Varese 20, Vado 15, Borgosesia** 11, Fossano* 10