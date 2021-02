Caronnese – Varese, parola agli allenatori: Gatti si prende il punto, Rossi si rammarica

Caronnese – Varese è stata anche una sfida tra due allenatori torinesi. L’1-1 però lascia emozioni contrastanti per i due mister: Gatti prende il risultato con filosofia e guarda avanti, Rossi invece sperava di racimolare qualcosa in più viste le occasioni del secondo tempo.

Rammaricato il tecnico del Varese, Ezio Rossi, per una gara in cui la sua squadra avrebbe meritato la vittoria: «C’è rammarico. Abbiamo sofferto all’inizio e per com’è iniziata la partita avremmo firmato per l’1-1 finale. Abbiamo sofferto il contraccolpo fino alla metà del primo tempo, ma poi siamo saliti di tono e nel secondo tempo credo che abbiamo meritato di portare a casa qualcosa in più. A centrocampo siamo stati sempre pronti sulle seconde palle e sono molto contento della nostra fase difensiva. Il nostro portiere non ha fatto una parata e questo la dice lunga su come abbiamo difeso. È comunque un punto contro una squadra ostica e giovane come la Caronnese: lo accettiamo, seppur con un po’ di amaro e consapevoli del nostro valore».

Due parole anche su Rinaldi ed Ebagua per il mister dei biancorossi: «Rinaldi è un giocatore importante e il suo innesto fa bene alla squadra. Per noi a centrocampo è un’arma in più. Oggi si è mosso bene ed è stato molto cercato dai compagni, sono contento di averlo in gruppo. Ebagua è un attaccante che ci porta a giocare in un certo modo. Sono soddisfatto della sua prova di oggi, sì è espresso su livelli importanti. È un grande centravanti e oggi si è letteralmente inventato il gol».

È invece un punto prezioso per la Caronnese, apparsa in debito di energie, come ha commentato il tecnico Roberto Gatti: «Non sono certamente soddisfatto. Abbiamo avuto un buon approccio nei primi 20/25 minuti, dove siamo andati a prenderli alti, poi abbiamo pagato un po’ la condizione fisica e la terza partita in sette giorni alla luce di alcune assenze e di rientri dopo tanto tempo. Per noi nel complesso è stata una brutta partita, contro una squadra che ha giocatori di qualità. Il punto ci fa comodo e ce lo teniamo stretto. Oggi eravamo in difficoltà e sono contento di aver portato a casa un pari, nonostante una gara mediocre. Quando si giocano partite così, è giusto non vincere, ma è importante non perdere. Per questo ho comunque fatto i complimenti ai miei ragazzi».