Castellanzese, vittoria in rimonta firmata Zazzi e Colombo

La Castellanzese vince di nuovo, lo fa in rimonta 2-1 contro una tosta Sanremese, tiene il ritmo di Gozzano e Bra e infila la quinta vittoria consecutiva che significa conferma al secondo posto in classifica nel girone A di Serie D.

Dopo un inizio in sordina, le due squadre iniziano a macinare gioco. Al 27′ Zazzi scippa un avversario a centrocampo e gira in avanti per Chessa, che conduce palla e poi serve benissimo l’inserimento di Colombo il quale da buona posizione non riesce a trovare l’angolino. Una decina di minuti dopo la partita viene sbloccata da una grande ripartenza ospite chiusa da un bel destro a giro di Vita per l’1-0.

I neroverdi vanno negli spogliatoi con la consapevolezza di dover fare di più, vista anche la pressione di Bra e Gozzano che stavano vincendo le rispettive partite. Dopo venti minuti di ripresa combattuta, Mecca arriva al cross dalla destra, un difensore mette fuori senza aver fatto i conti con Zazzi che, al limite dell’area e scivolando, riesce a concludere al volo trovando il pareggio. Nel giro di 4 minuti la Castellanzese trova anche il gol del sorpasso, ancora grazie ad un cross di Mecca che pesca dentro l’area Colombo, il quale con un tocco fino si gira e batte per la seconda volta il portiere avversario.

Gli uomini di Mazzoleni a quel punto si chiudono a riccio e portano a casa i tre punti con sofferenza ma convinzione contro un’avversaria di alto lignaggio. La Castellanzese quindi continua a sognare.

CASTELLANZESE – SANREMESE 2-1 (0-1)

Marcatori: 37’ pt Vita; 21’ st Zazzi, 26’ st Colombo.

Castellanzese: Indelicato, Concina, Perego G., Alushaj, Chessa (st 47’ Ornaghi), Negri (st 29’ Perego A.), Colombo (st 36’ Bigotto), Fusi (st 22’ Talarico), Mecca (st 33’ Corti), Ghilardi, Zazzi. A disposizione: Cirenei, Molinari, Gazzetta, Manfrè. All: Mazzoleni.

Sanremese: Dragone, Pici (st 29’ Ponzio), Bregliano, Mikhaylovskiy V., Demontis, Gagliardi, Vita (st 15’ Convitto), Danovaro, Pellicanò Franc. (st 1’ Doratiotto), Romano, Fenati (st 38’ Castaldo). A disposizione: Giletta, Miccoli, Gemignani, Lodovici, Fava. All. Correale.

Arbitro: Bracaccini (Andreano-Ayoub).

Note. Ammoniti: Zazzi, Fenati, Mazzoleni, Negri, Doratiotto, Indelicato. Angoli: 3-5. Recuperi: pt 1’; st 5’.