C’è la Pergolettese sul cammino della Pro Patria. Javorcic: “Stiamo attenti”

La Pro Patria di mister Ivan Javorcic, reduce da una striscia di undici risultati utili consecutivi e da due partite ravvicinate che ne hanno confermato la solidità, affronta l’ultima fatica di questa settimana infernale: la Pergolettese.

La squadra di Crema, che al momento si ritrova appena sopra la zona playout e che i tigrotti in questa stagione hanno già battuto, ha un impellente bisogno di punti. Javorcic comunque interpreta la gara nello stesso modo delle precedenti: «Hanno tutti bisogno di fare risultato, stiamo attenti. La Pergolettese è una squadra pericolosa, con qualità, gamba e giovani interessanti. Sarà quindi una partita insidiosa e delicata, arrivano da una sconfitta e hanno bisogno di punti. Poi per loro questa è la seconda partita della settimana, per noi è la terza: abbiamo tanti ostacoli da superare e problematiche da decifrare. Come al solito farò le mie scelte in base a chi sta meglio».

I tigrotti potranno fare affidamento su Fietta, veterano tornato mercoledì da un infortunio, e su uno smagliante Nicco, che con il gol della giornata scorsa si è consolidato come un punto di riferimento importante.

Un turnover abbastanza marcato ce lo si aspetta soprattutto in attacco, dove il tecnico croato ha cambiato spesso e volentieri. Indisponibile invece Gatti per somma di ammonizioni, così come Ghioldi e Spizzichino ancora infortunati.

