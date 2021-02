“Cento metri intorno a me”: il nuovo concorso del Foto Club Varese esalta la bellezza dietro l’angolo

“100 metri intorno a me” – angoli nascosti e sconosciuti visti con l’occhio del fotografo è il quarto progetto fotografico online proposto dal Foto Club Varese APS e aperto gratuitamente a tutti gli appassionati di fotografia.

Le immagini possono essere sia in bianco/nero sia a colori e devono essere scattate nelle immediate vicinanze del luogo in cui viviamo. Scopriamo gli angoli nascosti, i particolari, le curiosità e tutte quelle cose che vediamo ogni giorno ma che non abbiamo mai considerato.